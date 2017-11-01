​В Сургуте вновь стартовала осенняя каникулярная школа «Наноград»

В Сургуте вновь работает осенняя каникулярная школа «Наноград». Для участия в школьной смене были приглашены школьники 8-11 классов.

По итогам «Нанограда» школьникам предстоит решить восемь сложных кейсов, а для этого потребуется изучить микроклимат в жилых домах, проанализировать закономерности между здоровьем человека и его параметрами, предложить свои идеи по развитию эколого-просветительского движения в Сургуте и многое другое.

Отметим, что в эти выходные предпочли активное времяпровождение сотни сургутских учащихся. С 8.00 до 17.30 день расписан буквально по минутам – мастер-классы, работа с педагогами высшей школы, экскурсии на предприятия города.