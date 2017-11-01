​4 ноября в крупных городах Югры перекроют дороги // СПИСОК

4 ноября перекроют движение автотранспорта в четырех муниципальных образованиях округа (Когалым, Мегион, Нижневартовский и Октябрьский район):

г. Когалым с 10:30 до 14:30 ограничение движения по улице Мира от перекрестка ул.Ст. Повха-Мира до перекрестка ул. Мира-Молодежная.

г. Мегион с 11:45 до 12:30 ограничение движения от администрации по ул. Нефтяников со стороны улицы Свободы в сторону ул. Заречная и по ул. Заречная до Дворца искусств.

Нижневартовский район г. Покачи с 12:00 до 13:00 ограничение движения по ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».

Октябрьский район п. Талинка с 12:00 до 14:00 ограничение движения по ул. Нефтянников - ул. Молодежная - ул. Спортивная – ул. Пушкина;