Началась регистрация зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России

30 октября стартовала регистрация зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России для получения паспорта болельщика, сообщает Минкомсвязь России.

Зрители футбольного турнира смогут заказать FAN ID на сайте www.fan-id.ru и получить его непосредственно в одном из центров выдачи, которые откроются позднее. Также будет организована доставка FAN ID до некоторых отделений почтовой связи. Иностранные болельщики смогут воспользоваться сервисом доставки за границу.

Справка:

Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет.