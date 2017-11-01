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Главный редактор «Эха Москвы» заявил, что записи программ канала «Россия 24» и радио «Вести FM» могли спровоцировать нападение на Татьяну Фельгенгауэр

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дал показания в качестве свидетеля по делу о покушении на Татьяну Фельгенгауэр, сообщает «Эхо Москвы».

Венедиктов передал всю информацию о поступавших в адрес Татьяны угрозах. Помимо этого, он также обратил внимание следствия на записи программ канала «Россия 24» и радио «Вести FM».

Ведущие «России 24» Алексей Казаков и Антон Подковенко в программах, выходивших в эфир 11 и 12 октября, утверждали, что Фельгенгауэр и другие сотрудники «Эха Москвы» занимаются пропагандой и представляют опасность для стабильности в России.

На данный момент следствие ведет проверку, не подтолкнули ли Грица к нападению на Татьяну Фельгенгауэр эти или другие подобные высказывания.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 140, комментариев: 2


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 10:11
>>обратил внимание следствия на записи программ канала «Россия 24» и радио «Вести FM».<<
Это они заставлял Грица (телепатически) Эхо Москвы слушать.
444 tanatos49
не нравится
Сегодня в 11:17
«Никто ничего не делает, чтобы заткнуть их поганые рты. Оскорбляют Россию, президента, россиян — и ничего. Безнаказанность порождает беспредел… Ну да» Этот соловьиный помет, озвученный в эфире государственной радиостанции, как расценить? Разве этот орденоносец не говорил в эфире: "Я их не считаю за людей, я их считаю тварями"? Вот, пусть следствие и решит, подстрекательство это или нет. Я уж не говорю про неоднократные безнаказанные нападения на Юлию Латынину. Про угрозы Карине Орловой, которой из-за них предлагалась даже государственная охрана, и которая тоже была вынуждена уехать из страны.

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Мнения

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