Главный редактор «Эха Москвы» заявил, что записи программ канала «Россия 24» и радио «Вести FM» могли спровоцировать нападение на Татьяну Фельгенгауэр

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дал показания в качестве свидетеля по делу о покушении на Татьяну Фельгенгауэр, сообщает «Эхо Москвы».

Венедиктов передал всю информацию о поступавших в адрес Татьяны угрозах. Помимо этого, он также обратил внимание следствия на записи программ канала «Россия 24» и радио «Вести FM».

Ведущие «России 24» Алексей Казаков и Антон Подковенко в программах, выходивших в эфир 11 и 12 октября, утверждали, что Фельгенгауэр и другие сотрудники «Эха Москвы» занимаются пропагандой и представляют опасность для стабильности в России.

На данный момент следствие ведет проверку, не подтолкнули ли Грица к нападению на Татьяну Фельгенгауэр эти или другие подобные высказывания.