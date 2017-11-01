В Тюмени прошел тур Студенческой суперлиги по баскетболу. Женская команда «Университет-Югра» заняла вторую строчку в турнирной таблице

27-29 октября в Тюмени прошел тур Студенческой суперлиги по баскетболу. В первом матче женская баскетбольная команда «Университет-Югра» одержала победу над командой «Универ» из Перми со счетом 103:40. Лидерами первого матча стали: Валерия Баландина — 26 очков, Полина Мальгинова — 11 подборов, Элина Гайсина — 6 перехватов.

Второй матч против Пермского КОР ПК не принес в копилку команды очков, матч закончился со счетом 60:71. Заключительный матч состоялся против хозяев паркета – Тюменской «Гвардии». В равной борьбе «Университет-Югра» все-таки смог одержать победу со счетом 69:63.

Таким образом, команда возвращается домой с двумя победами из трех матчей и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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