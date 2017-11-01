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​Евгений Марков: «А будут ли наказы в 2018 году – большой вопрос!»

Руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков при обсуждении бюджета на ближайшую трехлетку поинтересовался о депутатских фондах, за счёт которых в текущем 2017 году по просьбе правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были профинансированы работы по благоустройству территорий: « Благоустройство территории – это важное направление в деятельности муниципалитетов. Не перераспределят ли на какие-либо благие цели в ближайшие три года ресурсы, предназначенные для работы с наказами избирателей?»

«Благоустройство территорий в муниципалитетах - это то, что каждый житель может оценить, и, за что сказать спасибо не только правительству, но и депутатам окружной Думы, - ответила заместитель губернатора Вера Дюдина. - Что касается следующего периода: как решите, так и будет. Это же было ваше общее решение! Думаю, правильное».

Либерал-демократ Марков, комментируя представителям средств массовой информации бюджет отметил, что вопрос исполнения наказов избирателей остается открытым и не ясно будут ли наказы в 2018 году: «Наказы избирателей – это своего рода инструментарий взаимодействия и обратной связи депутата и избирателей, возможность помощи и поддержки бюджетным рублем. Кроме того это поручения общественно значимые. Мы помогали бюджетным учреждениям в ремонте, приобретении оборудования, инвентаря, мебели и даже специальные автомобили закупались из средств депутатских наказов. Будут ли в 2018 году наказы – большой вопрос, ответ, на который я так и не получил».


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Сегодня в 09:13, просмотров: 72, комментариев: 0


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