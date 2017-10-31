В Ханты-Мансийске стартовали курсы для НКО

Сегодня в окружной столице начался обучающие курсы для представителей НКО, который продлится два дня. Мероприятие организовано департаментом общественных и внешних связей Югры, и центром «Открытый регион». Главной темой семинара станет «Оказание услуг СО НКО в социальной сфере». В качестве лекторов выступят эксперты Центра гражданского анализа и независимых исследований из Перми.

В ходе обучения участники курса узнают о системе государственной поддержки НКО - поставщиков социальных услуг, включении социально ориентированных некоммерческих организаций в производство соцуслуг.

«У нас в этом году стартовало три образовательных программ: «Управление проектами НКО», «Менеджмент НКО» и «Передача услуг в социальной сфере СО НКО». Курс, который стартовал 31 октября относится в третьей программе. Разные программы рассчитаны на разную целевую аудиторию. Я считаю, что наши обучающие курсы помогают и, по моему опыту, люди, которые приходят на семинары, на 90 процентов своих вопросов получают ответы», - сообщила заместитель директора центра «Открытый регион» Жанна Котова.