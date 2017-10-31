Россия поднялась на 5 позиций в рейтинге Doing Business

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил продвижение России на 35-е место по рейтингу Doing Business, сообщают «Ведомости».

По словам Орешкина Россия поднялась на пять позиций по сравнению с результатами прошлого года. При этом в прошлом году в рейтинге Doing Business – 2017 (составляется группой Всемирного банка) Россия поднялась сразу на 11 ступеней – с 51-го на 40-е место среди 190 стран.

Отметим, что президент России Владимир Путин поставил задачу достичь 20-й строчки в рейтинге Doing Business к 2018 году.