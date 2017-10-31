В Югре приняли концепцию развития добровольчества

В уходящем месяце в Югре была принята концепция развития добровольческого движения в округе. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона 20 октября.

За последние полтора года численность таких организаций выросла более чем на 30%. Это позволило округу войти в число 15-ти регионов страны, где при поддержке Минэкономразвития России будет создана пилотная сеть региональных ресурсных центров по развитию добровольчества.

За подробностями о новой концепции, siapress.ruобратился к начальнику управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Югры Ирине Лисютиной:

«Новая программа направлена прежде всего на поддержание и развитие добровольчества в округе. Для этого необходимо создать нормативно-правовую базу. Концепция определяет основные направления развития волонтерства. Также предусмотрено создание совета, который бы координировал развитие добровольческого движения. Также концепция предусматривает создание ресурсного центра, который помогал соответствующим общественным организациям. В документе прописаны механизмы взаимодействия волонтерских организаций с другими структурами. Концепция очень подробная и комплексная».