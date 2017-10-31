Песков опроверг слухи о якобы "прорабатывавшейся" встрече Путина и Трампа

По данным «ТАСС» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы имевшихся контактах советника президента США Дональда Трампа с представителями МИД РФ для организации встречи российского лидера Владимира Путина с Трампом – смехотворны и голословны.

«Я могу это прокомментировать так, что это из серии каких-то встреч с "сыновьями лейтенанта Шмидта», – сказал представитель Кремля журналистам.

«Совершенно смехотворные обвинения, смехотворные заявления, неквалифицированные, опять же голословные, безосновательные», – подчеркнул Песков. И добавил: «Соответствующим образом мы к этому и относимся».