Песков опроверг слухи о якобы "прорабатывавшейся" встрече Путина и Трампа

По данным «ТАСС» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы имевшихся контактах советника президента США Дональда Трампа с представителями МИД РФ для организации встречи российского лидера Владимира Путина с Трампом – смехотворны и голословны.
«Я могу это прокомментировать так, что это из серии каких-то встреч с "сыновьями лейтенанта Шмидта», – сказал представитель Кремля журналистам.
«Совершенно смехотворные обвинения, смехотворные заявления, неквалифицированные, опять же голословные, безосновательные», – подчеркнул Песков. И добавил: «Соответствующим образом мы к этому и относимся».
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