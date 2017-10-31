​Фермерам – «5+»! Как владельцы личных подворий в Тюменской области растут и зарабатывают деньги

Владельцы личных подворий в Тюменской области могут получить от правительства региона оценку «5+» – так называется программа, благодаря которой местные фермеры могут активно включаться в экономику. Ее суть в том, что сельские подсобные хозяйства, имеющие не менее пяти коров, которые дают не менее пяти тонн надоя в год (из этих условий складываются название программы «5+»), а также прошедшие строгий, но справедливый отбор качества продукции, могут через специальные кооперативы сдавать молоко на переработку в АО «Золотые луга».

Со своей стороны департамент агропромышленного комплекса Тюменской области (который инициировал эту программу) помогает фермерам с поставкой дойных коров, а также с консалтинговыми услугами, закупкой кормов, обучения в «Школе животноводства». В итоге владельцы подворий создают качественный продукт и реализуют его, прокармливая этим небольшим бизнесом свои семьи и давая дополнительные рабочие места, молочные оптовики получают сырье, а правительство области радуется самозанятому населению и налоговым поступлениям.

Подводя промежуточные итоги программы «5+» за 2016-2017 годы, директор департамента АПК Владимир Чейметов констатировал, что в 57 личных подсобных хозяйств, которые сотрудничают с «Золотыми лугами», было поставлено 529 нетелей (молодых, неотелившихся коров), пишет vsluh.ru. Так, уже сейчас объемы закупки молока у участников программы увеличился на 40 процентов. И это не предел – по словам Чейметова, «5+» востребована и успешна, поэтому будет продолжена.