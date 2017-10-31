Международный конкурс на лучшую систему работы с молодежью прошел в Югре

С 1 по 3 декабря в Югорске состоится очный этап Международного конкурса на лучшую систему работу с молодежью, к участию в котором приглашаются организации и предприятия, зарегистрированные на территории Российской Федерации и стран СНГ в соответствии с действующим законодательством стран-участников Конкурса.

Конкурс проводится в два этапа. Первый – заочный – проходит в Ханты-Мансийске с 8 по 10 ноября. Второй – очный – состоится в Югорске с 1 по 3 декабря.

К участию во втором этапе Конкурса допускается не более 100 проектов, при этом учитывается очередность поступления заявок на участие в Конкурсе.

Конкурсное жюри проводит оценку представленных на очном этапе Конкурса проектов по следующим критериям: актуальность и обоснованность проекта; практическая значимость; степень вовлеченности работников организации и предприятия; результативность и эффективность; технологичность (универсальность проекта (программы), возможность использования его в другом месте, при других условиях); системность проводимой работы.

Организационный комитет: Российская Федерация, 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, каб. 313, телефон 8 (3467) 318-215. Электронная почта Конкурса: mkugra@mail.ru.

Проекты для участия в Конкурсе направляются до 8 ноября 2017 года на адрес электронной почты mkugra@mail.ru в электронном виде с пометкой «Международный Конкурс (наименование предприятия, организации)».