В Нижневартовске пройдет слет волонтеров

Окружной слет волонтеров пройдет в Нижневартовске с 2 по 4 ноября. В нем примут участие более 200 представителей волонтерских объединений в возрасте от 16 до 30 лет. Организаторами мероприятия выступят департамент образования и молодежной политики Югры, и окружной Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Участники слета будут представлять свои волонтерские общественные организации. Во время слета состоятся образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей, выставки-презентации участников. Однако, обучение запланировано не только для самих волонтеров, но и для руководителей организаций.

«Слет будет прежде всего образовательным мероприятием. Для волонтеров пройдут мастер-классы и семинары, где они получат новые знания и навыки. Руководители волонтерских организаций тоже проведут время с пользой – во время слета для них также пройдет семинар, где они смогут обменяться опытом и повысить свою квалификацию», - рассказали siapress.ruв Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.