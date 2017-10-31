​Владимир Якушев готовит масштабный доклад о развитии национальной логистики для выступления на Госсовете

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступит на Госсовете России с докладом, часть которого будет посвящена развитию транспортной инфраструктуры. Об этом он заявил сегодня, 31 октября, на торжественном собрании участников торгово-промышленной палаты Тюменской области, где присутствовал также президент ТПП России Сергей Катырин.

Как пишет vsluh.ru, Владимир Якушев рассказал, что свой доклад на Госсовете он представит в конце года, 27 декабря. Над подготовкой материала сейчас работают представители субъектов федерации, министерств, объединений предпринимателей, которые заинтересованы в развитии общенациональной логистики, позволяющей доставлять произведенные в нашей стране товары как внутри России, так и на экспорт.

Губернатор привел пример: Тюменская область активно развивает сельское хозяйство, и по всем продуктам этой сферы, кроме говядины, регион испытывает профицит. Однако с доставкой этой продукции в другие регионы и, тем более, страны, возникают проблемы – исключительно с точки зрения логистики. «Если мы захотим в чистом виде продать зерно, то пока довезем его до порта во Владивостоке или в Новороссийске, зерно становится «золотым» и никому не интересным», – заявил Владимир Якушев. И эта проблема актуальна для всей страны. По его словам, за 2016 год российские производители продали зерна в объеме, который достиг двух третей выручки Газпрома – и это при условии, что газ – конечный продукт, а зерно страна выращивает постоянно.

В интервью СИА-ПРЕСС Владимир Якушев говорил, что определенные подвижки в улучшении транспортно-логистической системы есть, но для стимулирования производства в регионах требуется более эффективная схема доставки продукции до потребителя. В связи с этим глава Тюменской области в составе рабочей группы представит Госсовету комплекс мер, в частности, по распределению полномочий между регионами и федерацией для решения этого вопроса.