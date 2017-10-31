UTair презентовал обновленный бренд и первый самолет 737-800 в новой ливрее компании

31 октября в аэропорту Внуково прошла презентация обновленного бренда и первого самолет 737-800 компании UTair.

Новый дизайн авиакомпании разработан агентством Friends Moscow. Уже к концу 2018 года будет перекрашен парк самолетов, обновятся сайт, мобильное приложение, форма пилотов и бортпроводников, все сервисы компании выйдут в новом имидже.

«Utair – один из лидеров российской авиаотрасли с 50-летним опытом работы. Нам доверяют крупнейшие предприятия нефтегазодобывающей отрасли и Организация Объединенных Наций. Наши авиаторы первыми в мире совершили перелет на вертолете Ми-26 на Северный полюс и испытывали вертолеты „Миль“ и самолет Ил-76. За 50 лет многое изменилось. Пришло время измениться и Utair», – прокомментировал генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов.

«Новый бренд – выражение новой стратегии и приоритетов Utair. Скоро все составляющие сервиса компании изменятся. Наши ключевые приоритеты – это развитие хаба во Внуково (количество ежедневых рейсов из аэропорта выросло на 15% по сравнению с 2016 г.), digital-каналы, которые обеспечивают нам свыше трети объема продаж, и принцип конструктора путешествий, позволяющий пассажирам самостоятельно формировать состав услуг перевозки», – добавил президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.