​Сургутянину, укравшему из автомобиля магнитолу, грозит два года тюрьмы

В минувшие выходные в дежурную часть полиции по Сургуту обратился мужчина, который сообщил, что ночью 28 октября кто-то разбил окно его автомобиля и похитил магнитолу.
Машина была припаркована у одного из домов на Каролинского. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.
По горячим следам полицейские задержали 29-летнего вора. Мужчина ранее привлекался за неповиновение сотрудникам полиции. Сейчас на него завели уголовное дело, за кражу он может сесть на два года.
Чем живет Сургутский район? Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков // ONLINE 2 ноября в 11:00