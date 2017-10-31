​Сургутянину, укравшему из автомобиля магнитолу, грозит два года тюрьмы

В минувшие выходные в дежурную часть полиции по Сургуту обратился мужчина, который сообщил, что ночью 28 октября кто-то разбил окно его автомобиля и похитил магнитолу.

Машина была припаркована у одного из домов на Каролинского. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

По горячим следам полицейские задержали 29-летнего вора. Мужчина ранее привлекался за неповиновение сотрудникам полиции. Сейчас на него завели уголовное дело, за кражу он может сесть на два года.