В Ханты-Мансийске прошла международная научная конференция

В окружной столице прошла международная научная конференция "Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое". Она была посвящена 30-летию со дня открытия Этнографического музея под открытым небом "Торум Маа" для посетителей. Прошлая конференция прошла в октябре 2012 года и тогда же было принято проводить ее каждые пять лет.

В конференции в очной либо заочной форме поучаствовали представители международных научно-исследовательских центров из Венгрии, Финляндии, США, специалисты в области сибирской этнографии, истории, музееведения, туриндустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Тюмени, Тулы, Владивостока, Дудинки, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сотрудники государственных и муниципальных музеев.

Конференция организована при поддержке правительства округа и общественных объединений, в том числе «Спасение Югры», чей президент Людмила Алферова рассказала корреспонденту siapress.ru о важности конференции.

«Я бы сказала, что эта конференция стала общественно-научным событием для округа. В ходе ее работы активно обсуждалась проблема сохранения культуры сибирских угров на территории Югры. Соответственно, решения, принятые на конференции, могут быть не только зафиксированы в отчетах и научных трудах, но и применены на практике».