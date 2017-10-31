В Югре провели уже более 1000 мероприятий, посвященных Году здоровья, вместо 400 запланированных

На заседании общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития региона правительство Югры обсудило реализацию плана мероприятий, посвященных Году здоровья.

По данным, предоставленным губернатору Наталье Комаровой, исполнение плана за прошедшие девять месяцев текущего года составило 99,9 процентов.

На сегодня проведено более тысячи различных мероприятий («Эстафета здоровья», «Бережливая поликлиника», тестирование на ВИЧ и прочие), хотя запланировано было 400.

Сургут, кстати, занимает лидирующее место среди муниципалитетов по проведению таких мероприятий.

Одно из новых мероприятий, появившихся в этом году в Сургуте, и проходящее под эгидой Года здоровья, стала акция «Красное платье» от Окружного кардиодиспансера. Эти акции проходят в выходные дни, когда большинство людей могут к прийти на бесплатную диагностику к докторам ОКД.

«На сегодняшний момент всего в акциях приняли участие более полутора тысяч югорчан», — сообщили siapress.ruв пресс-службе ОКД.

Губернатор отметила, что в итоге мероприятиями, проходящими под эгидой Года здоровья, в Югре должны охватить 60 процентов населения по профилактической направленности, а доля югорчан, которые станут систематически заниматься физкультурой — 34,5 процента.