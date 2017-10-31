В Ханты-Мансийске пройдет ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»

Ханты-Мансийск в ожидании многочисленных культурных мероприятий, которые состоятся в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в предстоящие выходные. В этом году акция ознаменована девизом «Искусство объединяет» - этому призыву последовали и мы – 4 ноября в Киноцентре состоится первая встреча любителей кинематографа и литературы в рамках творческого проекта «Параллели».

4 ноября 2017 года в 18.00 в Киноцентре соберутся известные люди нашего города на публичные чтения отрывков шедевра русской классики – пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры», после чего горожанам будет представлена современная экранизация картины «Три сестры» (реж. Ю. Грымов).

Тема мероприятия: «Чехов жив» выбрана не случайно. Написанная по заказу Московского Художественного театра и впервые представленная публике 31 января1901 года, пьеса Чехова уже более ста лет не сходит со сцены — как в России, так и за рубежом. На протяжении всего XX века к «Трём сёстрам» обращались выдающиеся режиссёры, в их числе Вл. Немирович-Данченко и Георгий Товстоногов, Олег Ефремов и Юрий Любимов, Лоуренс Оливье и Эрвин Аксер, — всякий раз открывая в драме Чехова новые мысли, созвучные новой эпохе. Интерес к пьесе не ослабевает и в XXI веке.

Фильм «Три сестры» организован единым пространством дома и сада Прозоровых. Локальность места действия, по мнению режиссера картины Юрия Грымова, позволит пристальней вглядеться в героев, обнаружить неожиданный комизм в обычных ситуациях и драму, особенно острую, когда конфликт происходит в одной семье.

«Три сестры» – второй фильм Ю. Грымова из проекта «Новая классика». Первый фильм – «Анна Каренина. Интимный дневник» – выйдет на экраны в 2018-м году. Съемки фильма по классическому произведению с известным режиссером, при участии одной из старейших киностудий страны с заслуженными актерами – это, безусловно, значимое событие.

«Мы уверены, что участие узнаваемых горожан наполнит вечер особой атмосферой и позволит привлечь внимание жителей г. Ханты-Мансийска, в особенности подрастающего поколения, к произведениям русской классической литературы и современному российскому кино», - комментирует предстоящее мероприятие директор автономного учреждения «Югорский кинопрокат» Дмитрий Пуртов.

Организаторами предусмотрена онлайн трансляция мероприятия в социальных сетях (через официальные аккаунты АУ «Югорский кинопрокат») с 18.00 до 18.30 4 ноября 2017 года.