В Сургуте пройдет фестиваль национальных культур

4 ноября в Сургуте состоится Молодежный фестиваль национальных культур Югры «Мы – единый народ!».

В мероприятии примут участие студенты сузов и вузов, аспиранты и молодые преподаватели от в составе команд от каждого муниципалитета.

По словам организаторов, целями фестиваля является создание в Югре толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания среди студенческой молодежи.

В рамках фестиваля состоится знакомство молодежи с традициями, играми, бытом и кухней разных народов, проживающих на территории Югры, которые формируют социокультурный этнос округа.