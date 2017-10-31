Дмитрий Кузьменко высоко оценил опыт Югры по взаимодействию с НКО, осуществляющими реабилитацию наркозависимых

В Правительстве Югры состоялся брифинг главного федерального инспектора по Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрия Кузьменко, сообщает пресс-служба округа.

На заседании обсуждалось взаимодействие с НКО, включенными в реестр негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию наркозависимых.

Кузьменко высоко отметил опыт Югры, и сообщил, что его можно рекомендовать как пример в других субъектах РФ. Три года назад в округе начала функционировать система выдачи сертификатов, которые предназначены для оплаты услуг НКО, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых.

«Мы сотрудничаем с несколькими НКО, и я высоко оцениваю их работу и применяемые методы реабилитации», — рассказала siapress.ru руководитель Сургутского общественного движения «Матери против наркотиков» Тамара Дегтярева.

Кстати, в этом году на оплату сертификатов в округе направлены 2,2 млн. рублей, а компенсация за предоставление соцуслуг наркозависимым составила 3,6 млн. рублей.