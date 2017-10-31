Югра снова в лидерах рейтинга энергоэффективности

Министерство энергетики России опубликовало рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года, где Югра заняла вторую позицию , уступив Санкт-Петербургу. В тройку лидеров также вошла Москва.

При составлении рейтинга учитывали следующие показатели в области энергоэффективности и энергосбережения:

энергоёмкость валового регионального продукта,

включение показателей энергоэффективности в госпрограммы,

энергоэффективность освещения в уличном и дорожном хозяйстве,

энергоэффективность электроснабжения и теплоснабжения в бюджетном секторе,

популяризацию энергосберегающего образа жизни.

Стоит отметить, что самые высокие оценки югорский регион получил по включению показателей энергоэффективности в госпрограммы (10 баллов из 10 возможных), по результатам реализации механизма энергетических деклараций (9,4 балла из 10 возможных) и по популяризации энергосберегающего образа жизни (5 баллов из 5 возможных). Общая сумма баллов по всем показателям составила 61,8. Тем временем северная столица набрала 65,3 балла, а Москва – 59,1

Напомним, по результатам 2015 года Югра стала самым энергоэффективных регионом и возглавила рейтинг Минэнерго.