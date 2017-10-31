В Сургуте нашли пропавших рыбаков

Двое мужчин решили половить рыбу на Почекуйке и пропали. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены их тела. Один из мужчин был запутан в сетях. Оба утонувших были без спасательных жилетов. Резиновая лодка, на которой погибшие отправились на рыбалку, была повреждена. Причины происшествия устанавливаются. Специалисты не устают повторять: соблюдение мер предосторожности на водоемах в период ледостава - главное условие предотвращения несчастных случаев!