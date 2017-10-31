Двое мужчин решили половить рыбу на Почекуйке и пропали. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены их тела. Один из мужчин был запутан в сетях. Оба утонувших были без спасательных жилетов. Резиновая лодка, на которой погибшие отправились на рыбалку, была повреждена. Причины происшествия устанавливаются. Специалисты не устают повторять: соблюдение мер предосторожности на водоемах в период ледостава - главное условие предотвращения несчастных случаев!
В Сургуте нашли пропавших рыбаков
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Сегодня в 16:24, просмотров: 119, комментариев: 0
Кинезитерапия в Сургуте. Директор оздоровительного центра «Стан» Татьяна Райник и врач высшей категории (ЛФК) Галина Сесина //ONLINE 2 ноября в 12:00