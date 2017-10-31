Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию и примет участие в Петербургском экономическом форуме в мае 2018 г., заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров, сообщают «Ведомости».

Ещё в мае появились сообщения, что Макрон может стать главным иностранным гостем Петербургского международного экономического форума. После чего Елисейский дворец 9 октября подтвердил, что Макрон действительно собирается посетить Россию в первой половине 2018 г., но сроки визита небыли известны.