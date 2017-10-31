​Специалисты Окружного кардиодиспансера проходят стажировку в Германии

Специалисты Окружного кардиодиспансера ежегодно проходят обучение на базе различных иностранных клиник. Такие стажировки проводится в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», цель которой — внедрение новых методов и технологий для совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

В настоящий момент сразу два специалиста ОКД находятся на обучении в немецкой Клинике трансплантации, торакальной, сосудистой и кардиохирургии Высшей медицинской школы Ганновера.

Как пояснили siapress.ruв пресс-службе учреждения, «стажировку на базе зарубежных клиник проходят не только ведущие специалисты ОКД, но и молодые врачи». При отборе счастливчиков учитывается стремление и возможность сотрудников обмениваться опытом и внедрять новые технологии в деятельность учреждения.

«Местом проведения стажировки являются только ведущие мировые клиники, занимающие лидирующие позиции в рейтингах (места с 1 по 5) в своей стране. Основные критерии оценки их деятельности: наибольший опыт лечения и диагностики по различным направлениям, наибольшее количество сложных медицинских случаев, квалификация медицинского персонала и так далее», — отметили в пресс-службе ОКД.

Кстати, 19 ноября приступят к стажировке в клиниках Карлсбурга и Санкт Августина (Германия).

Еще два специалиста ОКД — сердечно-сосудистый хирург Олег Ибрагимов и детский анестезиолог-реаниматолог Вадим Шабанов.