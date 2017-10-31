В Югре проходит проект «УДАР»

В Ханты-Мансийске проходит окружной молодежный проект «Учеба Для Актива Региона». «УДАР» проводится в округе ежегодно с 2013 года – за 5 лет в нем приняли участие порядка трех тысяч молодых югорчан. Проект проводится при поддержке правительства Югры и окружного филиала общественной организации «Российский союз молодежи».

В рамках «УДАРа» активная молодежь округа демонстрирует и защищает свои социальные проекты, которые оценивает команда федеральных экспертов. По словам руководителя окружного филиала «Российского союза молодежи», Максима Смехова, участники «УДАРа» оказываются востребованы в разных областях.

«Наша организация является одним соучредителей проекта с момента его запуска пять лет назад. Изначальная цель «УДАРа» - создание кадрового резерва для муниципальных и государственных органов, но, как показала практика, многие из тех, кто прошел через проект востребованы в бизнесе и, особенно, в общественных организациях округа», - рассказал Максим Смехов корреспонденту siapress.ru.

Окружной молодежный проект «Учеба Для Актива Региона» стартовал в Ханты-Мансийске 28 октября, и продлится до 1 ноября. В проекте принимают участие 65 самых югорчан в возрасте от 14 до 30 лет из 17 муниципалитетов округа.