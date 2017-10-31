​Каждый шестой россиянин не может обеспечить себя и свою семью

Каждый шестой россиянин не может обеспечить себя и свои семьи, говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом», сообщают «Ведомости».

Доходы таких людей в 2016 году оценены ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Если за основу взять данные Росстата, то зарплату ниже прожиточного минимума получает около 2 млн россиян. Однако если учесть ещё и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов семьи, количество работающих бедных возрастает в разы – около 12,1 млн человек в 2016 году, что составляет 16,8 процента трудоспособного населения, рассказывает эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.

Таким образом получается, что основная доля бедных в России – это работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает 2 прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума, если ребенок один. Об этом заявляет директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Также она отмечает, что 60 процентов всех бедных – это люди в трудоспособном возрасте, из них 90 процентов работают.

Такое большое количество бедных среди работающих людей указывает на то, что средний класс в России очень слабый, отмечает Овчарова: нам недоступна успешная постиндустриальная экономика.