Сургутяне участвуют в благоустройстве дворов

В Сургуте продолжается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. В минувшие выходные еще два двора прошли общественную приемку. Речь идет о придомовых территориях на проспекте Пролетарском, 8/1 и 8/2. В них отремонтировали внутренние проезды и тротуары, расширили парковку, организовали детские игровые зоны, сделали освещение.

Собственники жилья сами решают, что должно появиться в их дворах, они же участвуют в долевом финансировании, это является обязательным условием для включения в проект. Доля горожан при этом составляет от 10 до 20%, согласно решению, которое принимается большинством голосов на общих собраниях собственников.

В администрации города напоминают, что в 2017 году на благоустройство дворов было предусмотрено почти 100 млн рублей, из которых почти половина - средства муниципалитета. Округ в реализацию проекта вложил порядка 39 млн рублей. Из федерального бюджета выделено более 9 млн рублей. Часть средств пожертвовали сами горожане.