Югорская делегация вернулась с Всероссийского форума коренных малочисленных народов

Югорчане приняли участие в работе III Всероссийского форума коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», который проходил в Красноярске с 24 по 28 октября.

В ходе работы форума 150 молодых ученых и общественников обсуждали проблемы малочисленных народов, обучались на многочисленных тренингах, дискутировали во время круглых столов. Активное участие во всех мероприятиях принимала и югорская делегация. Так президент Молодёжной организации обско-угорских народов югорчанин Виктор Банк избран председателем молодежного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В качестве спикера в форуме участвовал начальник управления национальной политики департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков, который рассказал siapress.ru о том, что из себя представляют подобные форумы:

«Это прежде всего общественно-политическое событие, которое позволяет молодежи коренных народов Севера участвовать в выработке решений и реализовывать свои инициативы. Кроме того, такие форумы помогают передавать участникам компетенции в рамках национальной политики РФ. На форуме была возможность пообщаться с коллегами и сравнить, как построена стратегия развития малочисленных народов в Югре и в других регионах. Главное отличие - у нас работа проводится комплексно, в том числе с участием общественных организаций».