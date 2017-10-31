Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на $3 миллиарда

Россия ведет переговоры с Украиной через посредников, обсуждается внесудебное урегулирование долга Киева по евробондам на $3 млрд, сообщают «Ведомости».

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности к переговорам о долге в $3 млрд, а также отметил, что данный вопрос обсуждается с Германий, которая обычно была посредником на таких переговорах. «Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это $3 млрд, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», – говорил российский министр.

Напомним, Россия приобрела еврооблигации Украины в декабре 2013 года, та должна была погасить их в декабре 2015 года, но в итоге признала, что не заплатит.