​Два года назад потерпел крушение российский самолет над Синаем

31 октября 2015 года мир потрясла весть о том, что российский самолет Airbus A321 бывшей сургутской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека. Все они погибли.

Через некоторое время эксперты пришли к выводу, что причиной стал взрыв самодельной бомбы в хвостовой части самолета.