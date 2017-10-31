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​В арсенале МЧС России появятся интеллектуальные роботы

В арсенале МЧС России появятся интеллектуальные роботы, которые будут способны принимать самостоятельные решения. Об этом заявил начальник Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев, сообщает «Интерфакс».

«Недалек тот день, когда все пожарные будут держать не рукава, а джойстики от роботов и пульты управления беспилотниками. Сейчас эта отрасль активно развивается. И это не только ползающая, лазающая, летающая техника, но и интеллектуальные роботы, способные принимать иногда и самостоятельные решения. Плюс это защищенные роботы, потому что в тех активных средах, в которых приходится порой спасать и работать МЧС, требуется именно такая техника», - сказал Фалеев.

«Впервые к необходимости создания защищенных роботов наука пришла во время ликвидации чернобыльской аварии, когда большое количество техники под воздействием радиации просто не смогло работать. Более поздний случай, в девяностых годах, когда ликвидировали радиационную аварию в одном из научных центров, и рисковать людьми было нельзя, специальная техника в этой ситуации блестяще справилась с реальной радиацией», – подчеркнул Фалеев.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 146, комментариев: 0


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