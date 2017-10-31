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​Югра заканчивает приготовления к зиме

23 из 36 муниципальных образований округа получили паспорт готовности жилого фонда и ресурсоснабжающих организаций.

«Оставшимся тринадцати выданы акты с замечаниями. Это, на самом деле, положительный документ, означающий, что инспектор осмотрел объект и выявил ряд замечаний, которые устранят в ближайшее время», – сообщил директор департамента ЖКК и энергетики Югры Егор Ковальчук.

В Сургуте специальная комиссия проверила тепловые электростанции и пришла к выводу, что город готов к своевременному и качественному выполнению мероприятий в период низких температур. Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 получили паспорт готовности к предстоящей зиме

В Нижневартовске отремонтировали шесть километров сетей горячего водоснабжения, это 6 процентов от общей длины тепломагистрали по городу. Также на одном из участков были проложены новые трубы, более широкого диаметра.

В Кандинском районе введены в эксплуатацию две новые котельные установки в Куминском и Междуреченском.

До конца этой недели оставшиеся муниципалитеты получат паспорта готовности к зиме.

Отмечается, что все работы по подготовке к зиме выполнены в соответствии с графиком, а на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду из бюджета всех уровней было направлено 9,2 млрд рублей.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 62, комментариев: 0


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