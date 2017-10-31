«Парнас» предложил Навальному и Собчак объединиться в коалицию 

Зампреда «Парнаса» Константин Мерзликин заявил, что люди могут подписываться за нескольких потенциальных кандидатов в резиденты, как следствие кандидаты «сугубо по политическим причинам» должны помочь друг другу в сборе подписей, сообщают «Ведомости».

Партия «Парнас» намерена объединить в коалицию оппозиционера Алексея Навального, телеведущую Ксению Собчак, основателя «Яблока» Григория Явлинского. Председатель партии Михаил Касьянов заявил, что коалиция договаривается о том, что Навальный, Собчак и Явлинский выдвигаются на съездах партий или собраниях группы избирателей. При этом выдвинуто предложение, чтобы коалиция совместными усилиями обеспечила сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.

Стоит отметить, что партия намерена объявить бойкот в случае, если никто из демократических кандидатов не будет зарегистрирован. А в случае, если примут более одного кандидата, то единого оппозиционного кандидата определит коалиция.

Напомним, что для регистрации кандидатом в президенты при выдвижении от партии необходимо 100 000 подписей избирателей, в порядке самовыдвижения — 300 000 подписей.

При этом Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что не понял суть предложения «Парнаса». «В любом случае мы исходим из того, что нам предстоит собрать 300 000 подписей и идти на выборы в порядке самовыдвижения», – сказал Волков.

Ксения Собчак аналогично идет на выборы самовыдвижением, об этом заявила пресс-секретарь штаба телеведущей Ксения Чудинова: «Никакого выдвижения от «Парнаса» мы с Касьяновым не обсуждали».