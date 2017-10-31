​Каникулы с пользой: школьники Нягани превратят свою мечту в бизнес

30 октября в Нягани стартует проект «Правильные каникулы», который ежегодно предоставляет возможность школьникам интересно и с пользой провести время.

Ежегодно Фонд поддержки предпринимательства Югры в рамках проекта готовит для ребят насыщенную программу. В этот раз на площадке «Молодёжное предпринимательство» будет разыграна деловая игра «Преврати свою мечту в бизнес», состоится презентация проекта «Азбука бизнеса». Кроме этого школьники смогут пообщаться с успешным предпринимателем, который поделится своей историей успеха.

Мероприятие продлится пять дней – с 30 октября по 3 ноября. Всё это время будут работать 4 площадки: «Творчество», «Фото/видео мастерская» «Волонтёрство», «Молодёжное предпринимательство».

Приглашаем всех школьников принять участие в «Правильных каникулах», которые пройдут в актовом зале Гимназии города Нягани.