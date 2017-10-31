Путин подписал закон, повышающий штраф для водителей за отказ пропускать пешеходов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится и составит от 1500 до 2500 рублей, сообщают «Ведомости».

Ранее сумма штрафа была зафиксирована на уровне 1500 рублей. По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 г., по вине самих пешеходов происходит лишь 12 процентов ДТП на пешеходных переходах.