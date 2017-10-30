Едет ревизор. Телеведущая Елена Летучая перейдет работать на Первый канал

Известная телеведущая Елена Летучая перейдет работать на «Первый канал», сообщает «Ведомости». Она будет вести программу, в которой будут проверять школы, больницы и поликлиники.

Источник на телеканале «Пятница» сказал «Ведомостям», что Летучая не связывалась с руководством канала и не предупреждала о том, что планирует перейти на новую работу.

«У Елены есть агентский договор с каналом, который обязует ее информировать канал о своих планах», – говорит он.

Речь идет об определенном штрафе в размере 50% дохода по всем соответствующим сделкам артиста, также она должна будет перечислять проценты от дохода от рекламы, сказала «Ведомостям» представитель «Пятницы» Наталья Абрамочкина. Об этом контракте знает как сама Летучая, так должны знать и на «Первом канале», добавила она.

«Мы не видели контракта, но, если его условия таковы, канал "Пятница" будет получать 50% от зарплаты Елены Летучей», - заявил официальный представитель «Первого канала».

Позднее представитель «Первого канала» официально подтвердил, что предложил Летучей создать программу после того, как она «экспромтом сделала репортаж из Воронежской больницы № 2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения».