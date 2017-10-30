​В 2018 году взносы на капремонт в Югре останутся неизменными

В 2018 году взносы на капремонт в Югре останутся на уровне 2017 года, сообщает Югорский фонд капитального ремонта со ссылкой на приказ департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.

Таким образом минимальный размер взноса в Югре составит от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр.Размер варьируется в зависимости от типа многоквартирного дома.

Так, в многоквартирном доме в деревянном исполнении взнос составляет 8 рублей 55 копеек за метр квадратный. В панельном доме с лифтом – 13 рублей 85 копеек. В панельном без лифта – 12 рублей 5 копеек. В иных домах с лифтом – 12 рублей 35 копеек, в иных без лифта – 10 рублей 75 копеек.

Напомним, что в Югре с начала действия программы капремонта минимальный размер взноса не поднимался еще ни разу.