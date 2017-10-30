За девять месяцев 2017 года смертность в России снизилась на 39 тысяч человек, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как пишет newsru.com, этот вывод она сделала из данных Росстата. Сейчас средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 лет, а у женщин этот показатель приблизился к 78 годам. Таким образом, по словам Скворцовой, россияне за последние 10 лет стали жить на семь лет дольше. При этом смертность снижается по всем основным показателям: от туберкулеза, болезней органов дыхания, пневмонии, а также онкологии – тут показатель составляет 194 человека на 100 тысяч населения. Младенческая и материнская смертность в России сейчас так же самые низкие в истории страны.
Хорошая новость: россияне стали меньше умирать
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