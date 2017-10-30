«Матильда» заняла второе место в российском прокате по сборам

Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» заработал 201,4 млн рублей за первые выходные в широком прокате, сообщает «Meduza» со ссылкой на сайте Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

Таким образом, «Матильда» заняла второе место в российском прокате, уступив фильму киностудии Disney, который заработал 416,8 миллиона рублей.

«Матильда» и «Последний богатырь» вышли в широкий прокат в один день — 26 октября.

Напомним, что ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он удивлен низкими кассовыми сборами фильма «Матильда».