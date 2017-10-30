​Экс-заведующего кафедрой Тюменского индустриального университета посадили на 8 лет за взятки

Экс-заведующего кафедрой Тюменского индустриального университета приговорили к сроку за взятки. Мужчина был осужден на 8 лет и взят под стражу в зале суда, сообщает «РБК Тюмень».

«Одним взяткодателям он поставил положительные отметки за экзамены и зачеты без их фактической сдачи, а другим предоставил готовые курсовые и выпускные квалификационные работы для защиты», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие отмечает, что в 2013-2014 гг Владимир Борзых, являясь заведующим кафедрой автоматизации и вычислительной техники института геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, получил от 15 студентов заочного отделения взятки на общую сумму 549 тыс. рублей.

Суд также обязал его выплатить штраф в размере 2 млн 550 тыс. рублей. В следствии чгео у него были арестованы два автомобиля, двухкомнатная квартира и дом с земельным участком.