Авиакомпания «Победа» оспорила в суде отказ Минтранса и Росавиации в допуске на международные направления

Авиакомпания «Победа» подала иски к Министерству транспорта и Росавиации, сообщат «РБК».

Авиакомпания намерена оспорить решение профильного ведомства о недопуске на международные направления. Согласно данным из исков, 10 июля «Победа» запросила в Росавиации допуск на рейсы по маршруту Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар. Однако компании было отказано в выдаче разрешения на полеты по этим двум маршрутам. Также перевозчик не получил допуск на полеты из Москвы в три итальянских города — Милан, Рим и Бари.

«Помимо соблюдения необходимых требований к выдаче лицензии и регламента авиакомпания единственная запросила допуск на полеты по маршрутам Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар, к тому же ни один перевозчик раньше не работал на этих линиях», — говорится в иске.

«Победа» просит суд признать недействительным отказ Росавиации в выдаче допуска к международным перевозкам в Стамбул и Тбилиси, говорится в исках.

Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин заявил, что «подобных исков против Росавиации как минимум за последнее десятилетие не было, иск «Победы» является исключительным».