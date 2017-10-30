​Тюменские птицеводы вкладывают сотни миллионов рублей в модернизацию своего производства

В Тюменской области частный бизнес активно вкладывает большие деньги в агропромышленное производство. Как пишет vsluh.ru, уже сейчас регион входит в топ-7 субъектов федерации по производству яйца на душу населения – в год на каждого жителя юга области приходится 925 штук. В абсолютных цифрах это выглядит крайне внушающее: почти 1,4 млрд яиц произведены на территории области, из них почти 70 процентов были реализованы в соседних регионах, в том числе, в Югре. Один из самых заметных тюменских брендов, которые югорчане могут видеть на прилавках – это яйца Пышминской птицефабрики.

Подобный объем производства стал возможен благодаря огромной модернизационной программе – инвестиции только в первый этап улучшений, который завершился в июне этого года, составили 1 млрд рублей. В него вошли строительство трех птичников, инновационного яйцесортировочного цеха, а также водоочистных сооружений. Владельцы фабрики обещают, что в 2019 году на 90 процентов обновят производственные мощности – на это направят еще 850 млн рублей.

Делать большие прорывы в сельхозпроизводстве в Тюменской области позволяет льготное кредитование – так, для тех, кто планирует инвестиции в этой области, действуют кредиты всего под 1 процент годовых. Правда, даже этого иногда не хватает – подобные льготные займы дают только до 100 млн рублей, а в регионе есть планы и на более финансовоемкие проекты (в том числе, модернизация Пышминской птицефабрики). Однако внимание региональной власти, которая ведет каждого инвестора к реализации своего проекта, позволило владельцам этой фабрики не закрыть производство (а такие планы были), а расширить его.