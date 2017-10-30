Мединского удивили низкие кассовые сборы фильма «Матильда»

Министр культуры РФ Владимир Мединский удивлен низкими кассовыми сборами фильма «Матильда» в первые выходные проката, сообщает «Интефракс».

«Про "Матильду" все, что могли сказать, уже сказали, даже что не могли сказать, уже сказали. Первый уикэнд - по-моему 210 миллионов, я думал, будет больше, после такой рекламной кампании», – сказал министр журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что лучшие показатели этого года на прошедших выходных у картины "Последний богатырь".

«Он побил "Притяжение" на этом уикенде, так что мы надеемся на хорошие результаты. Вообще по последнему уикенду российское кино имеет долю под 70 процентов, так бы всегда», – министр культуры.