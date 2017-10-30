​Минздрав России не согласовал законопроект Минфина по легализации продажи алкоголя через интернет

Минздрав России не согласовал законопроект Минфина, который подразумевал легализацию продажи алкогольной продукции через интернет, сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова.

Связано это с отсутствием возможности проверить документ удостоверяющий личность покупателя.

«Допускается передача доставленного товара не только покупателю, но и любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. Таким образом, возможность убедиться в достижении покупателем совершеннолетия и потребовать документ, удостоверяющий личность, у продавца может отсутствовать», – приводит газета текст отзыва.

Минфин пояснил изданию, что механизм дистанционной продажи алкоголя предусматривает ограничение реализации спиртного несовершеннолетним, курьер обязан проверить возраст покупателя на основании одного из документов.

Напомним, ранее Минфин планировал с 1 января 2018 года допустить к онлайн-продажам все виды спиртного.