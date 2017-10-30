​Российская киберспортивная команда Virtus.pro выиграла крупный турнир по дисциплине Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

Российская команда Virtus.pro в финале в финале турнира ESL One Hamburg обыграла Team Secret. Матч завершился со счетом 2:0. Примечательно, что в ходе этого турнира российский коллектив победил и чемпионов (Team Liquid), и вице-чемпионов мира (Newbee) по версии прошедшего в августе крупнейшего в истории киберспортивного чемпионата The International.

Virtus.pro завоевали чемпионский титул и заработали $500 тысяч. Team Secret оказались на второй позиции, заработав $200 тысяч.

Отметим, что капитана команды Virtus.pro Алексея Solo Березина признали самым ценным игроком. За это Electronic Sports League наградит его автомобилем Mercedes-Benz. Победителя определяло голосование, в котором приняли участие зрители турнира и комментаторы англоязычной студии.

Справка:

В команде Virtus.pro по Dota 2 состоят опытные игроки из СНГ. Новый состав был собран в августе 2016 года, однако всего за четыре месяца игроки успели квалифицироваться на четыре крупнейших турнира, выиграть The Summit 6 и отметиться беспроигрышной серией, насчитывающей 17 матчей.