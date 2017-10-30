США запланировали масштабные военные учения Global Thunder-2018

Стратегическое командование США (StratCom) запланировали на понедельник начало масштабных военных учений Global Thunder-2018 ("Глобальный гром-2018"), сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-релиза в ходе учений должны быть задействованы штаб StratCom на военно-воздушной базе Offutt, подчиненные штабу части в различных районах мира, включая ракетные части и части ВВС. Запланирована отработка действий по стратегическому противостоянию, космические операции, операции в киберпространстве, методы ведения электронной войны, противоракетная оборона, разведывательные действия.

В пресс-релизе информация о продолжительности учений не отображена, однако, исходят из опыта предыдущих лет, можно предположить, что учения будут продолжаться около 10 дней.