41 процент россиян выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР

По данным опроса Левада-центра, менее половины россиян (41 процент) считают, что Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР в украинском конфликте, сообщает «РБК».

Лишь 6 процентов опрощенных заявили, что России необходимо поддержать Украину и киевское правительство. 37 процентов респондентов считают, что Москва никого не должна поддерживать.

«Но все-таки 41 прцоент поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014–2015 годах», — рассуждает социолог Левада-центра Степан Гончаров.

«При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса. Люди в России не видят перспектив в решении ситуации», — полагает управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.