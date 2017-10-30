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41 процент россиян выступили за поддержку Россией ДНР и ЛНР

По данным опроса Левада-центра, менее половины россиян (41 процент) считают, что Россия должна поддерживать ДНР и ЛНР в украинском конфликте, сообщает «РБК».

Лишь 6 процентов опрощенных заявили, что России необходимо поддержать Украину и киевское правительство. 37 процентов респондентов считают, что Москва никого не должна поддерживать.

«Но все-таки 41 прцоент поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014–2015 годах», — рассуждает социолог Левада-центра Степан Гончаров.

«При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса. Люди в России не видят перспектив в решении ситуации», — полагает управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 338, комментариев: 18


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Комментарии:
Николай Бурков
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Сегодня в 11:56
Попытка манипулировать общественным мнением, компании. Левада,- которая работает за счёт западных грантов.Реальный опрос можно сделать в интернете, на любом форуме, я делал для интереса,-абсолютно другие цифры особенно по ДНР и ЛНР, ровно в два раза,- сколько можно ложь тиражировать...Достали, одни лгут другие пиарят...
444
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Сегодня в 11:58
43 процента россиян выступили против поддержки Россией ДНР и ЛНР. Вот новость из новостей в стране, где 100% государственных и полугосударственных СМИ (то есть процентов 99 всех СМИ, выживших в кислоте путинской беззаконной вертикали) с 2014 года круглосуточно несут невесть что про "украинских фашыстов" и "священную войну с бендеровцами".
444
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Сегодня в 12:08
Опрос "на любом форуме" предлагает устроить обычная бот-программа, которая свое: "Реальный опрос можно сделать в интернете, на любом форуме, я делал для интереса,-абсолютно другие цифры особенно по ДНР и ЛНР, ровно в два раза..." прямо с пропущенными пробелами очередями строчит по всем подведомственным сайтам, опубликовавшим новость. А самое главное, вся эта бурная интернет-деятельность ведется за бюджетный счет.
tanatos49 444
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Сегодня в 12:53
>>43 процента россиян выступили против поддержки Россией ДНР и ЛНР.<<
Дешёвая подтасовка, товарисч киберсотник. И вам не стыдно?
37 процентов респондентов считают, что вообще не нужно никого поддерживать, а вы их бодренько так в противники Народных республик записали
Ваши - 6%, не надо дешёвой демагогии.

>>с 2014 года круглосуточно несут невесть что про "украинских фашыстов" и "священную войну с бендеровцами". <<
И снова вы лжёте. Или сможете подтвердить своё заявление с цифрами в руках?
PS
А по поводу "украинских фашыстов" можете поинтересоваться мнением Израиля - что то им памятник Петлюре не очень понравился, с чего бы это?
Или может вспомним о "подвигах" тербатов аля Торнадо или Азов, что не стеснялись фашистскую символику на себя вешать?
Не говоря уже о факельных шествиях в портретами Бандеры.
tanatos49
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Сегодня в 13:26
PS.PS.
12 октября состоялся опрос по поводу того, нужно ли отправлять гуманитарную площадь в ДНР и ЛНР. 71% жителей России ответили положительно. 18% считают, что этого делать не следует, 10% затруднились ответить.




444 tanatos49
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Сегодня в 13:28
Да, 37% считают, что не нужно поддерживать никакие стороны, в том числе ЛДНР, и 6%, что нужно поддержать Украину и уж точно не поддерживать ЛДНР. Итого: 43% считают, что поддерживать ЛДНР не надо (что по-русски называется выступили против поддержки). Это ж математика на уровне первого-второго класса, дорогой для бюджета тролль. Это новость из новостей в путинской России, где министр путинского правительства Лавров на официальной международной пресс-конференции говорит, что писатель, с помпой поехавший воевать на Восток Украины не с целью "защиты языка" и прочей российской пропагандистской чуши, а (по его собственному заявлению) чтобы осуществить вооруженный захват всей территории украинского государства, вот об этом боевике, деятельность которого без поддержки российского государства была бы попросту невозможна, министр на полном серьезе официально говорит, что он "хочет помочь Украинскому государству наладить нормальную жизнь." С помощью российского оружия захватив всю его территорию...
P.S. Хорошо хоть начальство пнуло более или менее живого человека - неуклюжего бюджетного тролля, который, правда, не в состоянии сложить 37 и 6, а то с бот-программой "Николай Бурков - попытка манипулировать" получилось как-то совсем коряво...
tanatos49 444
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Сегодня в 13:51
>>Да, 37% считают, что не нужно поддерживать никакие стороны, в том числе ЛДНР<<
Т.е. 41 - за, 6 - против, 37 - нейтралитет. Спасибо что сами себя высекли, товарисч киберсотник.

>>деятельность которого без поддержки российского государства была бы попросту невозможна<<
Докажите. Или как "с 2014 года круглосуточно несут невесть что" - "МАМАЙ КЛЯНУСЬ!"?

>>С помощью российского оружия захватив всю его территорию...<<
Ога, и что же помешало это сделать? Доблестная укроармия, потерявшая из-за небоевых потер 10 тыс. человек?
PS
Вам новый грант пришёл? Что-то вы сегодня разговорчивый
tanatos49
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Сегодня в 14:01
>>писатель, с помпой поехавший воевать на Восток Украины не с целью "защиты языка" и прочей российской пропагандистской чуши, а (по его собственному заявлению) чтобы осуществить вооруженный захват всей территории украинского государства<<
Это который ещё заявил, что большинство в его батальоне местные мужики? Странно, а где 200 тыс. русских солдат, обещанных Порошенеко?
tanatos49 444
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Сегодня в 14:07
>>Хорошо хоть начальство пнуло более или менее живого человека - неуклюжего бюджетного тролля, который, правда, не в состоянии сложить 37 и 6, а то с бот-программой "Николай Бурков - попытка манипулировать" получилось как-то совсем коряво...<<
Хорошо хоть вы догадались бот-программу запустить. И сразу стали выглядеть не обычным киберсотником, а борцом с системой
Сами написали, сами опровергли, а денежка капает
444 tanatos49
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Сегодня в 14:52
Проблема в том, что "Николай Бурков - попытка манипулировать" оказался обычной бот-программой, отметившейся именно этим комментом дословно под новостью о 43% россиян, которые не поддерживают ЛДНР, не на одном и не на двух сайтах. Вот вам пинка и дали для оживляжа, пересказывать телек своими словами, людям, живущим в России все последние годы, неуклюже с особым цинизмом что-то лгать про "поддержку" ЛДНР и российскую пропаганду, которая якобы про Украину и ЛДНР ни гугу. Вам бы не на СИАПРЕСС троллем работать, а на русвесне, честное слово.
tanatos49
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Сегодня в 15:16
>>оказался обычной бот-программой<<
Какой вы информированный. Автор?

>>Вот вам пинка и дали для оживляжа, пересказывать телек своими словами,<<
Сами без пинка ни на что не способны? Не все такие как вы.

>>людям, живущим в России все последние годы,<<
Странно, что не в/на Украине.

>>неуклюже с особым цинизмом что-то лгать про "поддержку" ЛДНР и российскую пропаганду, которая якобы про Украину и ЛДНР ни гугу<<
И снова вы сели в лужу Кто-то заикался про "ни гугу"? Снова приписываете оппоненту слова и доблестно их разоблачаете.
Напомню, вы заявили о том, что государственные СМИ с "2014 года круглосуточно несут невесть что". Сможете канал назвать, по которому "круглосуточно" говорят только об Украине (и ссылку на телепрограмму само собой)? Ну же, не стесняйтесь. Для человека, который "живёт в России" это ж раз плюнуть
tdn tanatos49
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Сегодня в 16:49
Ты бабушку то не лохмать, ненависть льется круглосуточно с экранов федеральных каналов НТВ, Россия 1, РЕН-ТВ. Программу ему подавай передач. Тебе надо, ты и выискивай в этих помойках что то нужное.
Швондер
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Сегодня в 17:27
Ой да узбагойтесь. Тарантас унылый и низкополигональный пынебот. Чё воздух сотрясать дилетантам?
tanatos49 tdn
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Сегодня в 18:48
Дадада, у нас есть такие секретные телепередачи, но мы их не покажем...
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 18:48
Вы опять набрались? Ноги-то держат?
Швондер
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Сегодня в 19:12
Всем ответил? Получи 23-60
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 19:14
Ваша стандартная такса? А чего так дёшево продаётесь?
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:25
Не дешевле тебя

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