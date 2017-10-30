В Пыть-Яхе готовятся к Фестивалю для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Пыть-Яхе продолжается прием заявок на участие в Окружном творческом Фестивале для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Крылья души».

Цель мероприятия - стимулирование и развитие творчества среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Участниками Фестиваля могут стать югорчане в возрасте от 7 до 35 лет.

Заявки на участие в Фестивале необходимо направлять на адрес: dedererif@berezovo.ru до 03 ноября 2017 года.