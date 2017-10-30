В детской больнице Мегиона появились герои мультфильмов

Новые мультипликационные персонажи украсили стены детской поликлиники Мегиона «Жемчужинка». Акция началась еще в 2013 году, когда художник Наталья Сваткова воплотила идею в жизнь, украсив лечебное учреждение яркими и весёлыми рисунками. В этом году оформление стен больницы продолжила Полина Сачан, специалист договорного отдела «Жемчужинки».

«Я, как мама, часто обращаюсь в больницу, и мои дети в восторге от ярких мультгероев. Думаю, это помогает снять стресс и отвлечь ребенка перед посещением врача, - говорит Полина Сачан, - в отделении анестезиологии и реанимации находятся детки, которые не могут дышать самостоятельно, и вынуждены постоянно находится в больнице, и мне приятно делать доброе дело для них».